Hochschule Rhein-Waal: MINT für Mädchen : Starke Frauen für die Technik

Die Sommerschule für Mädchen an der Hochschule Rhein-Waal soll Frauen für technische und naturwissenschaftliche Fächer (MINT) begeistern. Die Hochschule bietet vor allem MINT zum Anfassen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve Die Hochschule Rhein-Waal bietet für Mädchen ab 16 Jahren unterschiedliche Kurse in den MINT-Fächern an. Mit Professoren zum Anfassen und Studentinnen, die wissen, dass Technik Spaß macht.

Geht nicht, gibt’s nicht – vor allem nicht für Mädchen. „Wer sagt, dass Mädchen nicht konstruieren und Rennen fahren können?“, fragt Anja Viermann provokant in die Runde. Denn die Mitarbeiterin der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) weiß, dass Mädchen das können, und lädt sie genau dazu ein: Zum Konstruieren und Rennenfahren. Und wer das nicht reicht, die kann auch mal bei den U-Bootfahrern vorbeischauen. Denn auch Prof. William Megill ist mit an Bord, wenn es wieder heißt: MINT Girls-Summer-School in der HSRW.

Die MINT-Sommerschule (MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) an der Hochschule Rhein-Waal für Mädchen ab 16 Jahre startet in der Woche vom 19. bis zum 23. August, jeweils von 9 bis 15 Uhr, auf dem Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal, organisiert von der Fakultät Technologie und Bionik. Die Teilnahme ist kostenlos. (Anmeldungen bis zum 1. August an marketing-tub@hochschule-rhein-waal.de). Das Programm ist ab Anfang August erhältlich, sagt HSRW-Sprecherin Gabriele Stegers.

Info Die MINT-Sommerschule als HSRW-Erlebniscamp Wer kann kommen? Alle Mädels ab 16 Jahre können sich anmelden. Als Vorkenntnis reicht das Schulwissen. Sprache ist Deutsch. Und sonst? Das Submarine-Team stellt sich vor, es gibt Sport (z.B. gemeinsames Skateboard-Fahren), Essen in der Mensa. Kontakt: marketing-tub@hochschule-rhein-waal.de

Und weil Frauen in Technik und Naturwissenschaften gebraucht werden und dort exzellente Berufs- und Karriere-Aussichten bestehen, wird die MINT-Sommerschule als fünftägiges Erlebniscamp von der EU, von der Bundesagentur für Arbeit und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft und nicht zuletzt vom Förderverein Campus Cleve unterstützt. Mit dabei ist das zdi, das Zentrum Kreis Kleve cleverMINT.

„Wir wollen beweisen dass MINT-Fächer längst nicht trocken und langweilig sind. Angeboten werden speziell auf die Schülerinnen zugeschnittene Seminare zu den Themen Robotik, 3D-Druck, Mathematik, Elektronik, Bionik sowie Thermodynamik“, sagt Stegers. Ergänzt wird die Sommerschule durch ein Sportprogramm und gemeinsame Mensabesuche. Studentinnen der Fakultät, die als Tutorinnen die Schülerinnen begleiten, berichten aus ihrem Studentinnenleben und stehen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

Das Programm startet am 19. August in der Fakultät mit der obligatorischen Begrüßung. Danach werden Mädels-Teams gebildet, die die Tage über zusammen bleiben. Dann geht es in die Labore, erklärt Alina Leson, Fakultätsmanagerin und Gleichstellungsbeauftrage der Fakultät Technik und Bionik. Da werden die Schülerinnen direkt sehen, dass MINT-Fächer zum Anfassen sind und nicht nur aus grauer Theorie bestehen: Es wird gebaut, konstruiert – und das ist viel mehr als der so beliebte Sterling-Motor.

„Im Soft-Robotics-Seminar bauen die Mädchen einen Roboter aus nachhaltigen Materialien, im Skill-Seminar bauen sie eigene kleine Rennwagen. Überhaupt werden die Schülerinnen in jeder Veranstaltung selber etwas ausprobieren, bauen und testen können“, verspricht Doris Gerland vom Marketing-Team der Fakultät. Prof. Achim Kehrein zeigt, dass man Mathematik auch anfassen kann und baut 3D-Modelle mit Papier, Prof. Lilly Chambers befasst sich mit den Mädels zum Thema „Soft Robotic“ und Prof. William Megill geht den Bewegungsabläufen der Tiere nach und wie man sie konstruieren kann. Daneben stehen Themen wie Thermodynamik (Prof. Nicholas Mockus) und Physik (Prof. Alexander Struck) oder Chemie (Prof. Christoph Heß). „Einige Seminare werden auf Englisch abgehalten, voriges Jahr hatten wir eines auf Englisch angeboten, das kam bei den Teilnehmerinnen prima an“, sagt Gerland.