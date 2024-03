2,6 Millionen Euro Hochschule Rhein-Waal bekommt Mittel für „Cyborg“-Forschung

Als Koordinatorin dieses des Projekts verfügt die Hochschule über etwa 800.000 Euro der Gesamtförderung von rund 2,6 Millionen Euro. Die Laufzeit des Projekts beträgt 48 Monate bis zum 31. Dezember 2027. Neben der Hochschule Rhein-Waal sind auch die Stichting Radboud Universiteit Nijmegen, Katholieke Universiteit Leuven in Belgien, Universidad Miguel Hernandez de Elche in Spanien, Aarhus Universitet in Dänemark, Kauno Technologijos Universitetas in Litauen und Ustav Merania Slovenskej Akademie Vied in der Slowakei beteiligt.