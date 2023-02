Dreiste Masche war erfolgreich Hilfsbereiter Klever geht Betrügern auf den Leim

Unbekannte waren in Kleve erfolgreich bei der Vollendung einer dreisten Betrugsmasche: Ein junger Mann sprach kürzlich in der Fußgängerzone eine Person an und tischte dieser eine erfundene Notlage auf. Er sei aus dem Ausland und würde in Kleve studieren. Seine Eltern wollten ihm Geld überweisen, doch sei sein Konto zurzeit gesperrt. Dann folgte die Frage, ob die Eltern den Betrag auf das Konto des Angesprochenen überweisen könnten. „Das hörte sich so harmlos an, dass der Klever zustimmte. Was sollte passieren? Er würde ja Geld bekommen und nicht um welches betrogen werden“, so die Polizei. So gab er dem jungen Mann seine Kontonummer und verabredete sich zwei Tage später mit ihm am selben Ort, um die Summe in bar an ihn zu übergeben. Würde die Überweisung nicht erfolgen, wäre die Verabredung hinfällig.