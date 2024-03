Chip-Entwickler Klever Hightech-Startup Siltest will Fachkräfte ausbilden

Das Unternehmen Siltest Semiconductors wurde erst im Januar 2023 als Startup-Unternehmen gegründet und ist im Technologie-Zentrum Kleve angesiedelt. Der Newcomer in der weltweiten Halbleiterindustrie ist auf die Entwicklung von Chips mit speziellen Eigenschaften sowie die Entwicklung und Durchführung von Testverfahren für Halbleiter spezialisiert. Mit dieser Ausrichtung ist Siltest in Deutschland einzigartig. Zu den Kunden zählen unter anderem auch einige Größen der Halbleiterindustrie. Halbleiter werden zum Beispiel in Computern, Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten eingesetzt.