Partys in Kleve Hier wird in den Mai getanzt

Einen Klassiker bietet das Casa Cleve, Tichelstraße 16, in Kleve: Ebenfalls am 30. Mai findet hier die Limit-Revival-Party mit DJ Andreas statt. Wer auf Nummer sicher gehen will, was die beste Musik aus den 70er-, 80er-, und 90er-Jahre betrifft, ist hier richtig. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zwölf und an der Abendkasse 15 Euro. Tickets sind in der Casa Cleve erhältlich.