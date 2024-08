Kühle Orte Hier kann man in Kleve der Hochsommerhitze entfliehen

Auch nicht unwichtig: Man erfährt, wo Wasser nah ist, wo man sich also eine Abkühlung holen kann. Da denkt der Klever gleich an Kermisdahl und Spoykanal, aber auch die Gewässer in den historischen Parkanlagen am Tiergarten, die Rindernsche Kolke oder der See am Kellener Naturpark werden genannt. Offenkundig wird aber auch, dass es bei Trinkwasserbrunnen noch Luft nach oben gibt. In der Innenstadt gibt es einen Brunnen am Ende der Kavariner Straße, einen weiteren am Fischmarkt. Das war es aber auch. Es gibt darüber hinaus fünf Brunnen, aber ebenfalls alle mitten in der Stadt.