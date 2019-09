Donsbrüggen feiert: : Goldhochzeit zwischen Dorf und Verein

Kleve-Donsbrüggen Der Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen feierte sein 50jähriges Jubiläum. Beim Festkommers gab es viel Lob für das Engagement um die Identität des Dorfes.

Im geräumigen Festzelt auf dem Dorfplatz fand zunächst ein ökumenischer Gottesdienst mit Probst Johannes Mecking von der katholischen und Pfarrer Georg Freuling von der evangelischen Pfarrgemeinde Kleve statt. Das Zelt war gut besetzt, nicht nur Vereinsmitglieder, auch viele Gäste aus Kleve, Einwohner von Donsbrüggen sowie Vertreter der Klever Politik waren zum Festkommers gekommen. Die Begrüßungsrede von Manfred de Haan war geprägt von Dankbarkeit gegenüber allen, die sich in fünf Jahrzehnten für ein „liebens- und lebenswertes Donsbrüggen“ einsetzten. Im Gegensatz zur heutigen „Null-Bock-Generation“ hätten die Ehrenamtler „Reden in Handeln verwandelt“. Sie seien der „Aktivposten“ der Dorfgemeinschaft.

Bürgermeister Heinz-Joachim Schmidt erinnerte daran, dass die Vereinsgründung aus der „Sorge um die lokale Identität“ heraus erfolgt sei. Im Jahre 1969 wurde Donsbrüggen, wie viele kleinere Gemeinden der Region, eingemeindet und ein Ortsteil von Kleve. „Aus heutiger Sicht war diese Sorge unbegründet“, so Schmidt. Denn, wie auch Vereinsvertreter bestätigten, hätten Rat und Verwaltung der Stadt Kleve die Aktivitäten des Vereins stets unterstützt. Als positiv hob er hervor, dass die Einwohnerzahl von Donsbrüggen mit 1500 seit vielen Jahren stabil sei. Zu bedauern sei jedoch, dass Einzelhandelsgeschäfte schließen mussten, es keine Dorfschule mehr gibt und auch die Pfarreien zusammen gelegt wurden. Solche Sorgen sollten am Festtag aber in den Hintergrund rücken, sagte Schmidt und gratulierte mit den Worten: „Ein Hoch auf den Verein, ein Hoch auf Donsbrüggen und seine Menschen.“