Rat vergibt Preise : Heimatpreis für das Haus der Begegnung

Kleve Haus Mifgash, das Forum Arenacum und der Martinsverein für die Innenstadt sind die ersten Preisträger.

Dass der Verein Haus der Begegnung Beth HaMifgash der erste Träger des Heimtpreises der Stadt Kleve ist, ist wenig überraschend. Schon in der Diskussion, ob man überhaupt und wenn ja, wie man einen solchen Preis vergeben wolle, wurde schnell klar: Der erste Preisträger soll für Integration stehen und deutlich machen, dass man den Begriff Heimat in Kleve nicht als Vehikel zur Ausgrenzung versteht.

Die 3000 Euro gehen an den noch jungen Verein Beth HaMifgash, der sich um die Begegnung von Kulturen und Religionen kümmert, um Integration. Der „Neubürger“ und „Altbürger“ zusammenbringt, der Vorträge, Konzerte und Diskussionsrunden organisiert und nicht zuletzt das Fest der Kulturen in Kleve auf die Beine stellt. Der sich maßgeblich für die Verlegung der Stolpersteine engagiert. Kurz, der die Stadt in wichtigen Dingen bereichert. „Es ist uns wichtig, dass wir einen Verein für Integration und gegen Diskriminierung als ersten auszeichnen“, sagte Kleves stellvertretender Bürgermeister Joachim Schmidt, der die erkrankte Bürgermeisterin Sonja Northing vertrat. Um der Feierlichkeit der Preisübergabe mehr Geltung zu verleihen, zog Schmidt gleich die Amtskette über, nachdem der Rat die von der Expertenkommission vorgeschlagenen drei Preisträger einstimmig bestätigt hatte.

Gut, dass der dritte Preis an einen kleinen Verein geht, der sich um eine ebenso schöne wie alte Tradition in der Stadt bemüht: 1500 Euro bekommt der Martinsverein für die Innenstadt Kleve und ist damit der dritte im Bunde der ersten Heimatpreisträger. Er bemüht sich um die Martinslegende, den Fackelzug der Kinder, das Feuer auf dem Koekkoek-Platz und den Weckmann, den es nach dem Zug gibt. Der zweite Preis geht mit 2500 Euro verdient an das Forum Arenacum, den Heimatverein Rindern, der unmittelbar nach der kommunalen Neugliederung in Rindern gegründet wurde.