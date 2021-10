Engagement in Kleve : Heimatpreis fürs Wildgehege Reichswalde

Kleve Im Jahr 2021 wird der Preis an drei Einrichtungen aus dem Stadtgebiet vergeben. Den ersten Preis bekommt der Verein „Wildgehege Reichswalde“.

(mgr) Insgesamt vergibt die Stadt Kleve 7000 Euro für den Heimatpreis, davon kommen 2000 Euro von der Stadt Kleve, 5000 Euro sind Fördermittel. In der Regel wird der Heimatpreis gesplittet: Es gibt einen ersten Preis mit 3000 Euro, einen zweiten mit 2500 Euro und einen dritten mit 1500 Euro. Im Jahr 2021 wird der Preis wieder an drei Einrichtungen aus dem Stadtgebiet vergeben, die alle in Ortsteile gehen. Den ersten Preis bekommt der Verein „Wildgehege Reichswalde“. Der zweite geht an den Heimat- und Verkehrsverein 1969 Donsbrüggen und schließlich der dritte an den Musikverein Bimmen.