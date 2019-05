Bauausschuss Kleve : Heftiger Streit um Stadtbad-Bebauung

Kleve Josef Merges (UK) wurde in der Diskussion um die Stadtbad-Bebauung gerügt: Er warf dem Technischen Beigeordneten Rauer Arbeitsverweigerung vor. Der will weitere Schritte prüfen. Michael Kumbrink (SPD) holte die Kuh vom Eis.

Das ließ Edmund Ricken (CDU) nicht auf sich sitzen: Da säßen in der Verwaltung Fachleute – und die sollten in den vergangenen Ausschuss-Sitzungen die mehrheitsfähigen Vorschläge beispielsweise von CDU und SPD vernommen haben und sollten doch bitteschön danach einen Plan machen mit vielleicht einer Alternative, die man dann im Ausschuss diskutieren könne. „Wir haben im Ausschuss sehr genau gesagt, was wir wollen“, erklärte Ricken. Und zwar schriftlich und mündlich, jetzt sei es an der Verwaltung, entsprechende Vorschläge für eine sensible, kleinteilige Bebauung zu machen. Auch für Hedwig Meyer-Wilmes waren die Standpunkte der Politik offenbar – schließlich habe sich eine deutliche Mehrheit gegen eine Verlängerung der Stadtbadstraße ausgesprochen.