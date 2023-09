MVZ Diaverum in Kleve Hausarztpraxis an der Hoffmannallee schließt – Dialyse soll bleiben

Der hausärztliche Teil des MVZ Diaverum Kleve an der Hoffmannallee 41-51 wird zum 31. Dezember geschlossen. Das teilte Diaverum am Mittwoch mit. Hausarzt Fritz W. Paul geht in den Ruhestand. Da es keine Nachfolge geben wird, ruft Diaverum die Patienten dazu auf, bis zum 8. Dezember eine alternative hausärztliche Praxis zu finden und bei Bedarf rechtzeitig ihre Patientenakte anzufordern.