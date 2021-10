Im Kulturbetrieb : Mifgash möchte stark ermäßigte Last-Minute-Tickets

Nicht nur für städtische Veranstaltungen soll es verbilligte Tickets geben, so der Antrag. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Studierende und alle Menschen mit geringem Einkommen sollen zu stark ermäßigten Last-Minute-Tickets zu allen städtischen Kulturveranstaltungen erhalten.

In Kleve soll es künftig „Last-Minute-Tickets“ für Bedürftige geben. Das beantragt der Verein Haus Mifgash auf Anregung des Allgemeinen Studierenden Ausschusses (AStA) der Hochschule Rhein-Waal im kommenden Integrationsrat der Stadt.

Der Integrationsrat möge dem Rat vorschlagen und den Kulturausschuss um Befürwortung bitten, dass Studierende und alle Menschen mit geringem Einkommen zu stark ermäßigten Last-Minute-Tickets leichteren Zugang zu allen städtischen Kulturveranstaltungen erhalten sollen. „Die freien Anbieter in der Klever Kulturszene sollen aufgefordert werden, diesen Grundsatz ebenfalls zu übernehmen“, so Thomas Ruffmann, der den Antrag für Haus Mifgash unterschrieben hat.

Im Rathaus Die Sitzung des Integrationsrates der Stadt Kleve am Mittwoch, 27.Oktober, 17 Uhr, ist im Ratssaal des Rathauses.

Ruffmann schlägt im Einzelnen vor, nicht verkaufte Tickets am Veranstaltungstag oder an den letzten beiden Tagen vor einer Kabarett-, Musik- oder Theaterveranstaltung zu einem verbilligten Preis zur Verfügung zu stellen. „Dieser Preis sollte immer gleich sein, egal wie hoch der Originalpreis war: zwei maximal drei Euro“, so Ruffmann.