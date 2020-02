Kulturausschuss : Barrierefrei: Ein Aufzug für das Haus Koekkoek

Kleve Architekt Werner van Ackeren stellt die Pläne für einen Umbau zur Barrierefreiheit vor.

Es gibt Pläne, das Haus Koekkoek in Kleve barrierefrei zu machen und so auch Menschen mit Handicap einen einfachen Eingang in die Romantik des 19. Jahrhunderts zu ermöglichen. Dafür hat der Klever Architekt Werner van Ackeren Pläne gemacht, wie man einen innen im Haus liegenden Aufzug in dem klassizistischen Gebäude mitten in der City installieren kann. Und wie der Eingang des ehrwürdigen Hauses und der Weg in die Ausstellungsräume künftig organisiert werden soll. Van Ackeren stellt am Mittwoch, 12. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus der Stadt Kleve dem Ausschuss (das Künstlerpalais gehört allerdings zur B.C. Koekkoek-Stiftung) die Pläne vor. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung des Kulturausschusses ist die Entfernung des Restes einer alten Gartenmauer in der Verlängerung der Wallgrabenzone, mit der sich die Stadt anscheinend schwer tut. Ausschussvorsitzender Jörg Cosar (CDU) bestätigte allerdings auf Anfrage, dass der größere Baum in der Achse neben der Mauer natürlich stehen bleiben solle. Die Stadt verspricht, eine Vorlage für diesen Tagesordnungspunkt an die Politiker nachzureichen.