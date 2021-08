Kleve : Freudenberg begrüßt 16 Azubis

Kleve Auch die Jahrespraktikanten haben nun ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie werden mit dem Jahrespraktikum die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger bzw. den Bildungsgang „Fachoberschule für Gesundheit und Soziales (FOS)“ abschließen.

Zum neuen Ausbildungsjahr begrüßte die Haus Freudenberg GmbH 16 junge Menschen als Auszubildende und Jahrespraktikanten. In diesem Jahr starten neben den kaufmännischen Ausbildungen (Industriekaufmann/-frau und Fachinformatiker) erstmalig auch Heilerziehungspfleger eine dreijährige Ausbildung in der praxisintegrierten Form.

Daneben beginnen die Jahrespraktikanten, die mit dem Jahrespraktikum die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger bzw. den Bildungsgang „Fachoberschule für Gesundheit und Soziales (FOS)“ abschließen werden, ebenfalls im August ihre Tätigkeit in Haus Freudenberg.

„Wir sind sehr froh, in dieser besonderen Zeit so viele junge Nachwuchskräfte für die vielseitige Ausbildung bzw. für ein Jahrespraktikum bei der Haus Freudenberg GmbH gewonnen zu haben. Ausbildung bedeutet für die Haus Freudenberg GmbH in die Zukunft zu investieren. Denn gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter tragen zum Erfolg bei“, erläutert Alexandra Stolpe, Leiterin Personalwesen.