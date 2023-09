Döner für 1 Cent Riesiger Andrang bei Eröffnung von „Haus des Döners“ in Kleve

Wer das „Haus des Döners“ kennt, ist mit dem Konzept vertraut: Am Eröffnungstag einer neuen Filiale gibt es pro Person einen Döner für einen Cent. In Kleve machte das Unternehmen keine Ausnahme. Am Donnerstag eröffnete die Kebab-Kette ihre Filiale in der Hoffmannallee, wo sie sich in guter Dönerladen-Nachbarschaft befindet. Schon lange vor der offiziellen Eröffnung um 14 Uhr warteten Dönerfreunde vor dem Laden. Schnell bildete sich eine Schlange, die bis zur nächsten Seitenstraße und schließlich um die Ecke in die Brahmsstraße reichte. Von der Innenstadt kommend waren sowohl sie als auch eine winkende „Haus-des-Döners-Figur“ bereits von weitem zu erkennen.