Aus dem Hauptausschuss der Stadt Kleve : Zwei mögliche Investoren fürs Hallenbad

Das alte Hallenbad in Kleve steht vor dem Verkauf. Foto: Matthias Grass

Kleve Das alte Hallenbad in Kleve steht vor dem Verkauf. Der Erlös war von vornherein für den Neubau des Kombibads im Sternbusch eingepreist. Nun sollen Investoren Konzepte für eine neue Nutzung vorstellen.

Das alte Hallenbad in Kleve soll verkauft werden. Es ist der zweite Anlauf, die Fläche in bester Lage der Stadt gegenüber von Park und Kermisdal und mit Burgblick einer zukünftigen Nutzung zuzuführen. Noch liegt auf dieser Wiese einsam und verlassen der gestreckte Zweckbau aus den 1950er Jahren mit seinen roten Fenstern und den grauen Wandflächen auf Klinkermauern auf der Wiese zwischen Stadtbadstraße und Kermisdahl. In großen Teilen wird der Bau von den Bäumen, die drumherum stehen, verdeckt. Auf dem Spielplatz vor dem alten Stadtbad tollen Kinder mit Blick auf die Gaststätte Königsgarten.

Lange ist es her, dass in dem Schwimmbad Kinder tollten und Leben herrschte, geschwommen wurde. In die Jahre gekommen und technisch hoffnungslos veraltet, war es als Bad nicht mehr herzurichten. Stadt und Rat ließen draußen vor der Tür im Sternbusch ein neues, modernes Familien-Bad bauen. Die Klever dankten es den Ratsmitgliedern, die es beschlossen, und den Stadtwerken, die es bauten, per Abstimmung mit den Füßen: Bevor die Corona-Beschränkungen auch das Bad draußen schlossen, verzeichneten die Betreiber regelrechte Besucherrekorde.

Derweil blieb das alte Bad liegen: Ein ungeschickt aufgestellter Bebauungsplan der Stadt fiel bei der Politik und den Anwohnern durch: Zu hoch, zu dicht, zu viel Fläche überbaut, so die allgemeine Meinung. Jetzt soll das Bad also verkauft werden, bevor es endgültig zur Bauruine oder gar zum Schandfleck wird, auch wenn die klassischen Bauzäune den Zugang zum Gebäude erschweren.

Allerdings ist jetzt nur noch die Rede vom eigentlichen Badgelände. Das erklärten Bürgermeister Wolfgang Gebing (CDU) und der Klever Kämmerer Willibrord Haas in der Hauptausschusssitzung anstelle des Rates deutlich. In seiner Sitzung sollte der Hauptausschuss grünes Licht für das Verfahren geben. Es gehe, so die Stadtspitze, nur um das Bad und die es umgebenden Grundstücksflächen, es gehe nicht um den Bolzplatz, nicht um die Wiese der Kanuten und nicht um den Parkplatz. Man erwarte die Angebote zweier Investoren, die teils sogar den alten Zweckbau erhalten wollen und die ihre Konzepte vorstellen werden.

SPD-Chef Christian Nitsch erklärte, dass das Bad für die Sozialdemokraten wie für viele Klever Bürger ein historischer Ort sei, dort, wo auch schon das im Zweiten Weltkrieg zerstörte alte Bad gestanden habe. Deshalb sei eine transparente Vergabe wichtig. Er begrüße auch, dass es eine Konzeptvergabe werden solle. Udo Weinrich, Fraktionsvorsitzender der Offenen Klever, beantragte hingegen eine Vertagung, weil er erst das Ergebnis einer Bodenuntersuchung abwarten möchte. „An dieser Stelle stand ja mal ein Gaswerk, und da ist die Chance auf eine Verunreinigung groß“, so Weinrich. Kleves Kämmerer Willibrord Haas warf hingegen ein, dass die Bodenuntersuchung in einem Zwischenschritt klar geregelt sei, er schlage deshalb vor, eine Vertagung abzulehnen. (Was die Ausschussmitglieder schließlich auch taten). Letztlich wurde der Beschluss-Vorschlag der Verwaltung gegen zwei Stimmen verabschiedet: „Die Veräußerung des Areals soll im Rahmen eines öffentlichen, diskriminierungsfreien und transparenten Wettbewerbsverfahrens in Form der so genannten Konzeptvergabe durchgeführt werden. Dabei soll der Zuschlag auf denjenigen Investor fallen, der das beste Konzept vorlegt“.