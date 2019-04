Aktion rund um Pannier : Das Leben im Quartier Pannier soll bunt sein

Kleve Bei einem Ferienprojekt von „Theater im Fluss“ gestalteten Kinder und Jugendliche das Viertel rund um die alte Schuhfabrik.

(RP) Das Leben ist bunt – unter diesem Motto haben 16 Kinder und Jugendliche sich das Quartier in der ersten Osterferienwoche rund um die alte Kinderschuhfabrik Pannier angeschaut und überlegt, wo Farbe gut tun würde. Startpunkt war das Theater im Fluss (das seine Räume in der alten Fabrik hat) – und sofort wurden im Umkreis so viele Plätze gefunden, dass während des viertägigen Projektes eine Auswahl getroffen werden musste.