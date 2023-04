Gesprächsrunde und Konzert im Kurhaus Museumsdirektor Harald Kunde und Ralf Seeger auf dem Podium

(RP) Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jährte sich im Frühjahr 2023 zum ersten Mal. Um sich mit den Menschen in der Ukraine zu solidarisieren, veranstaltet das Museum Kurhaus Kleve mit organisatorischer Unterstützung seines Freundeskreises am Donnerstag, 27. April ab 18 Uhr einen Benefizabend mit folgendem Programm: Von 18 bis ca. 19 Uhr spricht Museumsdirektor Harald Kunde mit dem Kranenburger Tierschützer und TV-Moderator Ralf Seeger. Aus Film und Fernsehen (u.a. „Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein“ oder „Hundkatzemaus“) bekannt, wurde Seeger zum leidenschaftlichen Unterstützer von Menschen und Tieren in der Ukraine. Im Februar/März 2023 war er bereits zum fünfzehnten Mal dort, brachte mehrere Tonnen Lebensmittel, Tierfutter und Alltagsbedarf und half mitunter direkt an der Front. Im Gespräch mit Harald Kunde wird Ralf Seeger von den Gegebenheiten vor Ort berichten, Fotos und Artefakte zeigen und auch Fragen der Anwesenden beantworten.