Überraschung in der Politik Hannes Jaschinski verlässt die Grünen-Ratsfraktion in Kleve

Es war eine Überraschung im nicht-öffentlichen Teil der Klever Ratssitzung am Mittwochabend: Der Stadtverordnete Hannes Jaschinski teilte mit, die Grünen-Fraktion mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Sogar viele seiner Parteikollegen traf diese Entscheidung unvorbereitet. Das Mandat aber nimmt Jaschinski mit. Am Tag danach sagt der Lokalpolitiker im Gespräch: „Ich habe meinen politischen Weg begonnen mit dem Motiv und der Motivation, den gesellschaftlichen Abdruck in der Natur so gering wie möglich zu halten.“ Zuletzt sei er von diesem Ziel zu häufig abgerückt. „Das bedauere ich sehr.“ Allerdings fiel Jaschinski während seiner Zeit im Rat (er zog 2020 auf Listenplatz sechs ein) durchaus bereits damit auf, in Abstimmungen nicht immer dem Fraktionszwang zu folgen. So auch am Mittwoch: Die Grünen-Fraktion stellte sich hinter den Haushalt, Jaschinski votierte als einziger Vertreter der Fraktion dagegen.