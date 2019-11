Junge Börsenmakler : Halbzeit beim Planspiel Börse der Sparkasse

Kleve Im Schülerwettbewerb führt das Team aktuell „Blackrock“ der Realschule der Stadt Rees.

Zur Halbzeit beim Planspiel Börse der Sparkasse Rhein-Maas gönnen sich die Börsen eine kurze Verschnaufpause. Für die Teilnehmenden heißt es noch sechs Wochen lang die Aufwärtstrends nutzen, Börsen Nachrichten analysieren. An der diesjährigen Spielrunde beteiligen sich bei der Sparkasse Rhein-Maas 55 Teams mit insgesamt 227 Teilnehmern. Im Schülerwettbewerb führt das Team „Blackrock“ der Realschule der Stadt Rees. Die aktuell positive Börsensituation und der verschobene Brexit-Austritt ermöglichte es dem Team in der ersten Spielhälfte ihr Startkapital um knapp 5,2 Prozent zu steigern. Dabei setzten die vier Schüler unter anderem auf die Aktien von Volvo AB, Siemens AG und Tesla Motors Inc.. „Group C“ führt derzeit im Studentenwettbewerb. Das Investment in Netflix Inc., Sixt SE sicherte den Studierenden der Hochschule Rhein-Waal die aktuelle Führung mit einer Steigerung von 3,1 Prozent.