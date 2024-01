Angebote in Kleve Warum es derzeit so viele Rabatte gibt

An der Aktion beteiligen sich etwa die Modeketten an der Großen Straße und werben mit bis zu 50 Prozent Preisnachlass. Aber auch inhabergeführte Geschäfte wie Kiesow locken mit Angeboten. Neben Lederwaren und Koffern bietet Sebastian Kiesow auch Schuhe oder Kleidung an, auf die Winter- und Herbstkollektion des vergangenen Jahres gibt er nun Rabatte. Das Ziel auch hier: Platz schaffen für das Frühjahr. Seit Weihnachten gelten für einige Produkte reduzierte Preise, für Kiesow sind diese „zweifelsohne ein Anstoß zum Kauf“. Kunden würden nun etwa auch Wintermäntel, die sie bei den milden Temperaturen bisher nicht gebraucht hätten, kaufen. Sukzessive weiche die Wintermode nun der Frühjahrskollektion, einen harten Schnitt wie früher beim Winterschlussverkauf gebe es daher nicht, sagt Kiesow. Zeitlose Portemonnaies, Aktentaschen oder Koffer kann er einlagern und noch in der nächsten Saison anbieten, saisonbedingte Rabatte gebe es hier nicht.