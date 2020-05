Spenden-Aktion : Häftlinge helfen Bedürftigen

Kleve Inhaftierte der JVA Kleve spendeten Lebensmittel an die Klever Tafel. Auch die Bediensteten unterstützen die Aktion. Diakon Michael Rübo hatte angesichts so viel sozialem Engagement eine Gänsehaut.

Zum Hintergrund: Im Zwei-Wochen-Rhythmus dürfen Häftlinge der JVA bei einem externen Kaufmann Lebensmittel einkaufen. Dazu steht jedem Inhaftiertem ein freier Geldbetrag zur Verfügung. „Dabei handelt es sich nicht um ein üppiges Budget. Dass die Gefangenen dennoch so feine Antennen für die Krise da draußen gezeigt haben, ist bemerkenswert“, sagt Jörg Neyenhuys, Pressesprecher der JVA Kleve. Sie hätten bewiesen, sich intensiv mit dem Leid anderer auseinanderzusetzen. Immerhin war der Bedarf auch bei der Tafel zwischenzeitlich groß, wie Rübo bestätigt: „Am Anfang der Krise, als keiner so richtig wusste, was da auf uns zurollt, war jede Spende unglaublich wertvoll. Durch die Spenden der JVA ist eine Menge zusammengekommen.“ So verschenkten die Häftlinge etwa Nudeln, Reis oder Konserven. Auch Kakao, Milch oder Marmelade seien in großem Umfang gespendet worden. „Wenn die gesamte Bevölkerung sich so eingesetzt hätte wie die Insassen, hätte es keinen Mangel gegeben. Ihnen kann man nicht genug danken“, sagt Rübo.

Und nicht nur das: Auch die Beschäftigten der JVA beteiligten sich an der Initiative. „Wenn die Häftlinge so hohe Sozialkompetenz beweisen, machen wir natürlich sehr gerne mit“, sagt Neyenhuys. So spendeten auch die Beamten Lebensmittel für Bedürftige. Neyenhuys zu Folge sei die Aktion auch deshalb bemerkenswert, da die Häftlinge selbst in diesen Wochen schwere Einschränkungen ob der Corona-Krise erfahren müssten. Immerhin sei das Freizeitangebot auf ein Minimum heruntergefahren worden, zudem würden Besucher nur noch sehr eingeschränkt in die JVA zugelassen werden. Man habe strenge Vorkehrungen treffen müssen, damit das Virus nicht ins Gefängnis vordringe. Die Seelsorger Reiner Rosenberg und Hauke Faust würden daher aktuell besonders anspruchsvolle Zeiten erleben. Dass die Häftlinge sich sozial engagieren, ist im Übrigen kein Novum: So beteiligten sich viele der Insassen im vergangenen Jahr bereits an der Typisierungsaktion für ein an Leukämie erkranktes Kind aus Kleve, der Initiative „Wir helfen Ben“.