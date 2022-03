Kreis Kleve : CDU-Landtagsabgeordneter Bergmann will Hilfsangebote für Ukraine bündeln

Kreis Kleve Der Kreis Klever Landtagsabgeordnete bietet seine E-Mail-Adresse als Kontakt an, um Hilfsangebote der Bürger gesammelt an die zuständigen Stellen der Landesregierung weiterzugeben.

Bergmann bietet an, dass Bürger aus dem Kreis Kleve über seine E-Mail-Adresse im Landtag guenther.bergmann@landtag.nrw.de ihre Anfragen und Hilfsangebote melden, damit diese dann von ihm gebündelt und gezielt an die jeweils zuständigen Stellen in der Landesregierung weitergeleitet werden können. So würden Doppelaufwände sowohl bei den Bürgern als auch in Düsseldorf vermieden und zugleich schnelleres Handeln möglich.