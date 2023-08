Zwischen Kleve und Goch Grunewaldstraße wird nach Unfällen 70er-Zone mit Überholverbot

Autofahrer auf der Grunewaldstraße werden künftig ausgebremst. „Die Unfallkommission hat Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallgefahren an einer Unfallhäufungsstelle beschlossen“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Kleve. Diese betreffen ganz konkret die Grunewaldstraße durch den Reichswald zwischen Kleve und Goch. Da sie auch nach Gennep und in die umliegenden Orte führt, sind hier auch häufig Niederländer unterwegs. Die Strecke zwischen der Kreuzung mit der Kranenburger Straße (B 504) und dem Ehrenfriedhof ist seit Jahren unfallauffällig.