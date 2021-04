Bauprojekt in Kleve : Symbolische Grundsteinlegung für Hospiz in Donsbrüggen

Kleve-Rindern Der Bedarf für eine Einrichtung, die Menschen am Ende ihres Lebens begleitet, ist groß. Im Herbst soll der Bau am alten Pfarrhaus bezogen werden.

„Das Hospiz soll am Ende des Lebens Halt und Geborgenheit bieten und dabei mitten im Leben stehen“, so Michael Pietsch, Vorsitzender des Kuratoriums der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung, bei dem Treffen im coronabedingt kleinen Kreis.

Das Hospiz soll noch vor Weihnachten 2021 in Betrieb genommen werden. Das Gebäude vereint alt und neu: Zwölf Einzelzimmer werden Platz finden in dem modernen Anbau des Pfarrhauses, parallel zur Kranenburger Straße. Bodentiefe Fenster ermöglichen einen unverstellten Blick in den Bauern- und Staudengarten, der das Hospiz großzügig umschließen wird. Das Pfarrhaus selbst wird kernsaniert und soll vor allem als Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude dienen. Die Kirchengemeinde stellt der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung Grundstück und Gebäude im Rahmen einer Erbpacht zur Verfügung.

Den Hospizgedanken fasste Propst Mecking anschaulich zusammen: „Es geht darum, Menschen in ihrer letzten Lebenszeit nahe zu sein, ihnen zu helfen, sie zu trösten, aber auch mit ihnen das oft Unerklärliche auszuhalten.“ Der Bau des Hospizes solle daher auch „Stein des Anstoßes“ für die Menschen sein, die gerne an Krankheit, Leiden und Sterben vorbeigehen wollen. „Es will die Menschen daran erinnern und nachdenklich machen, dass wir in der Situation des Sterbens und des Todes nicht würdelos abgeschoben werden, sondern in diesem Haus Halt und Geborgenheit erfahren dürfen“, so Mecking.