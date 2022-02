Kleve : Grundschulen beraten Eltern bei Ablehnung von Kindern

Die Marienschule in Materborn ist eine von zwei Grundschulen, an denen die Anmeldungen die Kapazitäten überschreiten. Foto: Gottfried Evers

KLEVE In Kleve gibt es derzeit einen Überhang an Anmeldungen für zwei Grundschulen. Nun erläuterte die Stadt, was Eltern beachten müssen und wie die weitere Vorgehensweise ist.

(cat) Wie berichtet, können in Kleve nicht alle Kinder an der Grundschule der Wahl aufgenommen werden. Die Stadt Kleve erläuterte nun „aus aktuellem Anlass“, wie es heißt, das Verfahren zur Anmeldung und Einzelheiten für den Fall, dass ein Kind an einer Grundschule nicht aufgenommen werden kann.

Demnach bestehe grundsätzlich ein gesetzlicher Anspruch auf Aufnahme in die nächstgelegene Grundschule, sofern ausreichend Kapazitäten vorhanden sind. Ist dies nicht der Fall, erfolgt ein Auswahlverfahren durch die Schulleitung. Das sind laut Stadt die Kriterien, die über die Aufnahme entscheiden: An einer Bekenntnisgrundschule haben Kinder, die dem Bekenntnis angehören, bei der Aufnahme zwingend Vorrang gegenüber anderen Kindern. Darüber hinaus werde die Tatsache berücksichtigt, ob Geschwisterkinder zur Schule gehen und welche Entfernung zwischen Schul- und Wohnort vorliegt. „Die Erziehungsberechtigten, deren Kinder nicht in der Schule aufgenommen werden können, werden von der Schulleitung kontaktiert und hinsichtlich eines Platzes an einer anderen Schule beraten“, so die Stadt. Erst wenn alle Kinder im Stadtgebiet einen Schulplatz erhalten haben, erfolgten von allen Schulen gleichzeitig die Aufnahmebescheide der Schulleitungen.