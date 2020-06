Kostenpflichtiger Inhalt: Klever Schulen : Kleve baut alle Schulhöfe neu

Pünktlich mit dem Ferienbeginn ist die Umgestaltung des Schulhofs der Grundschule An den Linden in Angriff genommen worden. Zwei Bauabschnitte sind geplant, die Fertigstellung ist Corona-bedingt allerdings erst für Ende 2021 angedacht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Bagger stehen in den Starlöchern: Die Grundschule An den Linden bekommt in zwei Bauabschnitten einen neuen Schulhof. Der soll Ende 2021 fertig werden. Danach werden die anderen Grundschulhöfe nach und nach erneuert.

Der neue Schulhof der Grundschule An den Linden zwischen Frankenstraße und Lindenallee soll spannender werden, nicht nur Fläche sein, sondern Erlebnisraum. Mit verschlungenen Wegen, die auch zur Verkehrserziehung taugen, einer darin eingebetteten Sandfläche mit Spielgeräten, es wird schöne Sitzflächen für den Austausch von Geheimnissen oder anderen Dingen geben und die Schule bekommt ein „Klassenzimmer“ draußen. Nicht zu vergessen das naturnahe Spielgebüsch. Es sollen auch Sickermulden entstehen, damit der Starkregen Zeit hat, ins Edreich zu gelangen. Und nicht zuletzt wird ganz profan ein großer Parkplatz für die Fahrräder von Schülern und Lehrern mitsamt den dazugehörigen Bügeln gebaut.

Schulleiter Jens Wilmeroth freut sich auf die schöne neue Schulhofwelt – auch wenn er weiß, dass das vor allem mit Blick auf die Corona-Vorschriften auch Stress bedeutet. Denn zwar fiel am Montag, 29. Juni, mit Ferienbeginn der Startschuss für die Neugestaltung des Schulhofes, doch werden die Bauarbeiten kaum vor Herbst dieses Jahres im ersten Bauabschnitt und nicht vor Ende 2021 im zweiten Bauabschnitt fertig werden. Aber der Plan zeigt, dass es sich lohnen wird. „Es wird einen Schulgarten geben, ein grünes Klassenzimmer und Hochbeete“, verspricht Pascale van Koeverden, Architektin beim Planungsamt der Stadt Kleve.

Info Neue Spielgeräte und Sitzplätze Planung Neben den Erdarbeiten sind auch neue Spielgeräte, die Ausstattung für das Außenklassenzimmer, Fahrradständer und Sitzgelegenheiten geplant. Bauarbeiten Vergeben wurde der Bau an Lankes Gartenbau, Wesel, die auch noch Beriebsferien haben, so werden die Arbeiten zeitweise ruhen, dann geht’s in Doppelschicht weiter.

Martina Hoff vom gleichnamigen Landschaftsarchitekturbüro in Essen hat den Schulhof zusammen mit dem Lehrerkollegium, den Eltern, dem Planungsamt, der Stadtverwaltung und nicht zuletzt den Schülern entwickelt. Und dass die Schüler auch mittendrin willkommen sind, wenn der Sand geliefert wird oder sie was beim Bau lernen können, sei doch klar, sagt die Architektin. Und ja, natürlich bleiben die Bäume erhalten. „Die Schule heißt ja An den Linden und dann sollen die Linden natürlich erhalten bleiben“, sagt sie.

„Die Planung des Schulhofgeländes berücksichtigt die ökologischen Anforderungen der Geländegestaltung, die Flächen sind nachhaltig gestaltet, stark begrünt und möglichst gering versiegelt“, fügt Pascale van Koeverden an. Man habe die Arbeiten so organisiert, dass sich geschlossene Bauabschnitte ergeben, erklärt van Koeverden. So sei es dann auch möglich, dass immer Teile des Schulhofes in den Pausen zugänglich sein werden, erläutert Wilmeroth. Schließlich geht der Schulbetrieb ja nach den Ferien weiter und die knapp 400 Schüler brauchen Raum draußen. Es werden insgesamt 5240 Quadratmeter Fläche umgestaltet. Im ersten Bauabschnitt werden 4400 Quadratmeter in Angriff genommen, davon Zweidrittel als zentraler Schulhof und dann noch ein Drittel für den naturnahen Bereich. Begonnen wird mit dem Bau des großen Zuwegs von der Frankenstraße aus am Hauptgebäude entlang. Danach sind die Flächen zwischen Hauptgebäude und altem Friedhof an der Reihe, wandert man mit den Abeiten um den Pavillon herum. Dann folgt, wenn auch die Arbeiten an der Sanierung der Sporthalle und der neuen Bewegungshalle abgeschlossen sind, die 840 Quadratmeter Fläche auf der anderen Seite des Hauptgebäudes. Das soll im Herbst 2021 beginnen und bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Dann ist die erweiterte Schule An den Linden fertig.