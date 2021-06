Namenswettbewerb des Landtags : Wie die Eule Helene in Bedburg-Hau zu ihrem Namen kam

Bedburg-Hau/Düsseldorf Die Eule Helene zeigt Schülern in Zukunft das Parlament von Nordrhein-Westfalen. Ihren Namen hat sie einer Grundschulklasse aus Bedburg-Hau zu verdanken, inspiriert von einer besonderen Frau aus NRW.

Zwei vierte Klassen der St. Markus Grundschule in Bedburg-Hau haben den Wettbewerb um den Namen des neuen Eulen-Maskottchens gewonnen, das in Zukunft Grundschüler bei den Bildungsangeboten des Landtags begleiten wird. Die Schüler der 4c und 4d lagen mit ihrem Vorschlag Helene ganz vorne. Sie sind die Sieger im Wettbewerb, den Landtagspräsident André Kuper ins Leben gerufen hat.

„Der vorgeschlagene Name Helene der Grundschule St. Markus hat das Präsidium überzeugt. Er ist angelehnt an Helene Weber, eine der ‚Mütter des Grundgesetzes‘. Damit steht der Name für eine Grundlage unserer Demokratie und die Eule steht als Tier für Weisheit. Die kreativen Namensvorschläge sowie die vielen Eulenbilder und Bastelarbeiten haben uns gezeigt, dass sich die Schüler intensiv mit Nordrhein-Westfalen, dem Parlament und der Demokratie auseinandergesetzt haben. Der Namenswettbewerb war nicht nur für die Grundschulen ein Lichtblick in dieser Pandemiezeit, auch uns hat er sehr viel Freude bereitet“, sagte Kuper.