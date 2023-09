Nach hitzigen Diskussionen Grünes Licht für zwei neue Baugebiete in Kleve

Das umstrittene Baugebiet in Reichswalde soll kommen: Der Stadtrat entschied am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit, den Bebauungsplan offenzulegen, also die Öffentlichkeit miteinzubeziehen. Dem Beschluss war allerdings eine emotionale Debatte vorausgegangen. CDU und Offene Klever übten Kritik. Zum Hintergrund: Es soll ein Baugebiet zwischen den Straßen Fettpott und Hirschbruch ausgewiesen werden. Die Straße Stoppelberg soll in einem Bogen durchgezogen werden und auf den Fettpott münden und so ein neues Wohnareal erschließen. In Richtung der Straße Fettpott links und rechts des neuen Straßenbogens sollen lange Baufelder für Reihenhäuser entstehen. Der Plan sieht eine Erweiterung der Freiflächen für den Kindergarten vor und einen Straßenstich, der bis an das Kindergarten-Grundstück heranführt und dort Parkplätze bietet. Hier sollen auch drei Baufelder für Mehrfamilienhäuser entstehen.