„Prekär ist die Lage für Frauen“ Grünen-Politikerin spricht in Kleve übers Afghanistan-Debakel

Zwei Jahrzehnte lang wirkte die Bundeswehr in Afghanistan. Der Abschied 2021 wurde zu einem Fiasko, binnen weniger Tage übernahm die radikalislamistische Taliban wieder die Kontrolle im Land. Welche Lehren können, welche müssen aus dem Einsatz gezogen werden? Antworten gab Schahina Gambir, Bundestagsabgeordnete der Grünen, bei einer Veranstaltung des Klever Ortsvereins im Kolpinghaus. Die 32-Jährige weiß, wovon sie spricht: Sie wurde in Kabul geboren, kam als Kind nach Deutschland, behält die Entwicklungen in ihrer Heimat aber genau im Blick. Und Gambir ist Obfrau ihrer Fraktion in der Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“.