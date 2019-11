Kleve : Grüne: SPD-Versammlung eine demokratische Farce

Kleve Kritik am Verfahren der Klever Sozialdemokraten bei der Wahl zum Bürgermeisterkandidaten.

(mgr) Kritisch sehen auch die Klever Grünen das Verfahren der Klever Sozialdemokraten zur Wahl eines Bürgermeisterkandidaten. „Das ist schon ein irritierendes Schauspiel, das der SPD Ortsverein im Nitschen Parteizentrum Kleve aufgeführt hat. Vor allen Dingen hinter dem Vorhang“, schreibt der Sprecher der Grüne-Ratsfraktion, Michael Bay. Schlußendlich besage dieses Theater, dass die noch zweitgrößte Fraktion im Rat der Stadt Kleve auf einen eigenen Kandidaten zur Wahl des Bürgermeisters verzichtet. „Dieser Verzicht gründet auf der Vermutung, in Kleve gebe es keinen Kandidaten aus den eigenen Reihen, der gegen jedweden Kandidaten der CDU auch nur den Hauch einer Chance hat. Diese Einschätzung verstehe, wer will. Die SPD gibt also schon vorher auf“, analysiert Bay die SPD-Mitgliederversammlung aus Sicht der Grünen. Sie gebe auf, ohne dass Michael Kumbrinck denn die Möglichkeit gehabt hätte, seine Ideen zum Wahlkampf der SPD Kleve zu erläutern. Da sei Berlin vor.