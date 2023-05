Feierliche Eröffnung Grüne haben neues Zuhause an der Lindenallee

Kreis-Grünen-Sprecher Bruno Jöbkes erläuterte beim Rundgang durch das Haus nochmals, wie wichtig es für die Grünen gewesen sei, angemessene Räume zu finden. Zumal die Ebenen Land, Kreis und Kommune auch an eine Adresse sollten und die Fraktionen und Parteien deutlich gewachsen seien und weiter wachsen würden, so Jöbkes. In den vorangegangenen Büros, die die Grünen in Kleve hatten, sei an angemessene Räume für die verschiedenen Ebenen oder gar an Versammlungen kein Denken gewesen – nicht nur, dass die Räumlichkeiten zu klein waren, man hätte dort auch keine unabhängigen Büros gehabt. Also habe schon wieder ein Umzug angestanden und man sei froh, das alte Gewerkschaftshaus gefunden zu haben. Jetzt wurde der Umzug gefeiert: Mit Schnittchen und viel Besuch aus den Verbänden des Kreises und mit Paula Backhaus als stellvertretende Landrätin der Grünen. Alle bekamen eine Führung durch die Räume, wo man auch kleinere Veranstaltungen und Sitzungen abhalten kann, wie Wille betonte, wo Stadt Kreis und er Büros haben, in denen jeder im Team arbeiten könne.