Drei Orte in der Stadt Großes Mifgash-Festival am Wochenende in Kleve

Los geht es um 14 Uhr an der Schwanenburg, genauer: am Synagogenplatz. Dort startet der Friedensspaziergang. Ab 15.30 Uhr beginnt dann das Bühnenprogramm am Spoykanal. Vor der Mensa hat das Hausboot Anna Spoy angelegt und bietet die Bühne für die kleineren Musikensembles. Im halbstündigen Wechsel mit der großen roten Bühne, die vor dem Wissensspeicher steht, spielen Singer-Songwriterin Tabea Frauenlob, das Mifgash-Hausorchester Klefor, die studentischen Bands Treams und die Stereotoren, das Handpan-Duo Archer&Tripp, Lizzy‘s Cocktail, Mokes, Stilles Örtchen sowie der Gitarrist Thomas Geisselbrecht. Getanzt werden darf immer und überall, man kann es aber auch richtig lernen in einem kurzen Balfolk-Workshop. Das Finale auf der großen Bühne bestreitet ab 21 Uhr die 19-köpfige südamerikanisch-niederländische Salsa Big Band Salsa Bor.