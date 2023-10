Überraschung am Montagabend Pro-Palästina-Demo in Kleve – Polizei im Großeinsatz

Die Gruppe der Demonstranten traf sich am Koekkoekplatz und zog unter anderem über Tiergartenstraße, Gruftstraße wieder in die Fußgängerzone im Kreis zurück für eine Abschlusskundgebung zum Ausgangsort. Auf einem Demo-Schild war „Free Palestine“ zu lesen. Und: „We will return“. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, dazu wurden auch Kräfte der Einsatzhundertschaft eingesetzt. Man habe einen reibungslosen Ablauf der Demonstration gewährleisten wollen, wie es von der Polizei heißt. Das ist offenbar auch gelungen: Es habe keine Zwischenfälle gegeben. Auch eine Gegen-Demonstration gab es in Kleve am Montagabend nicht – dafür war die Versammlung wohl auch zu spontan zustande gekommen.