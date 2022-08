Fahrradbrücke bei Nellewardgen : Kleve soll eine große Radstation am Bahnhof bekommen

Kleve Das Radwege-Verkehrskonzept in Kleve entwickelt sich weiter: Eine Fahrradbrücke bei Nellewardgen soll sowohl ein touristisches Highlight sein, als auch den Weg ins Gewerbegebiet abkürzen.

Kleve soll eine Radstation am Bahnhof bekommen: Sie könnte Platz für das Abstellen von 100 Rädern bieten, es soll eine Reparaturstelle dort geben und einen Fahrradverleih. Damit erfülle man die Kriterien, die eine solche Radstation erfüllen muss. In Kleve soll dort auch ein barrierefreies WC untergebracht werden. „Die Stadt Kleve beabsichtigt, Flächen des alten Postgebäudes zum Umbau eines Teiles des Gebäudes zu einer Radstation bzw. eines öffentlichen, barrierefreien WC´s anzumieten“, so Pascale van Koverden von der Stadt Kleve auf Anfrage unserer Redaktion. Untergebracht werden könnte dort auch, so van Koeverden im Ausschuss, der Lastenradverleih der Stadt. Man sei aber noch in der Planungsphase.