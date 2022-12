Kaufland und SOS Kinderdorf Große Freude über Wunschbaum-Geschenke für den Offenen Ganztag

„Unsere Kunden genauso wie meine Mitarbeitenden unterstützen die Aktion mit großem Engagement. Denn es macht uns allen wirklich Freude, den Kindern etwas Schönes zu Weihnachten zu schenken“, sagt Hausleiterin Claudia Raymann. SOS-Bereichsleiter Detmar Pommering nahm gemeinsam mit seiner Kollegin Marlies Klumpe die Geschenke in Empfang und erklärt: „Bei uns im offenen Ganztag am Förderzentrum betreuen wir rund 45 Kinder. Bei vielen Familien muss in diesem Jahr sehr aufs Geld geachtet werden. Da ist es sehr willkommen, dennoch so schöne Präsente an Weihnachten öffnen zu können.“