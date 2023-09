Ungewöhnlicher Ort für Messe In Reichswalde wird der Gottesdienst jetzt im Zirkuszelt gefeiert

Mittendrin sein im Leben, direkt bei den Menschen – dieses Ziel verfolgt das Team der „Unglaublich“-Gottesdienste aus der Pfarrei Zur Heiligen Familie. Daher werden die Gottesdienste teils an ungewöhnlichen Orten gefeiert, so wie am Sonntag, 24. September. Dann wird nämlich der Altar, an dem Kaplan Christoph Hendrix stehen wird, mitten in einem Zirkuszelt in Reichswalde aufgebaut. Es wird übrigens der letzte Gottesdienst von Christoph Hendrix sein, bevor er als Pfarrer nach Voerde geht. Hendrix, der 1989 in Goch geboren wurde und in Issum aufwuchs, wurde am 2016 zum Priester geweiht. Bis 2020 war er Kaplan in St. Viktor, Damme, und seither Kaplan in den Klever Pfarreien St. Maria Himmelfahrt und St. Willibrord.