Im Kleverland : Kitas auch für Kinder Alleinerziehender offen

Ab Montag können auch Kinder Alleinerziehender betreut werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve / Goch In den Kommunen des Kleverlandes können jetzt auch Kinder Alleinerziehender in den Kitas betreut werden. Das legte die Landesregierung am späten Freitagnachmittag fest, die Kommunen setzten das um. Damit wird sich die Zahl der betreuten Kinder erhöhen.

Für den zuständigen Dezernenten und Kämmerer der Stadt Kleve, Willibrord Haas, hieß es am Samstag noch: „Wir sind jetzt in der Abstimmung, wie wir da verfahren können“. Zusammen mit dem zuständigen Fachbereichsleiter Jan Traeder musste geklärt werden, wie man es übers Wochenende jungen, alleinerziehenden Müttern oder Vätern ermöglicht, ihr Kind ab Montag, 27. April, wieder in einer Kita in Kleve betreuen lassen zu können. Die Mitteilung vom Land, dass das jetzt endlich ermöglicht werden kann, kam auf den allerletzten Drücker. Ähnlich erging es auch den Kollegen im benachbarten Goch. Das funktioniert jetzt in beiden Kommunen gleich: Man muss auf die jeweilige Internetseite www.kleve.de oder www.goch.de und sich auf die Corona-Neuigkeiten durchklicken.