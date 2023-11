Laufsportler aus Kessel Uwe Jonkmanns erfüllt sich Marathon-Lebenstraum in New York

Den Traum vom Start beim Marathon in New York haben viele Laufsportler. Uwe Jonkmanns sogar schon seit Jahrzehnten. Nun hat er sich ihn erfüllt. Der 52-Jährige lief in New York nach 42,195 Kilometern und 2:54,38 Stunden ins Ziel ein. „In Deutschland ist der Berlin-Marathon das Non-Plus-Ultra. Weltweit gesehen sind das London, Boston oder eben New York. Die Atmosphäre, die dort herrscht, habe ich in Europa noch nirgendwo erlebt“, sagt Jonkmanns, der in Goch-Kessel lebt, allerdings in Kleve tätig ist und in der Kreisstadt auch beim LV Marathon aktiv ist.