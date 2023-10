Gruselige Partys Wo man in Kleve und Umgebung Halloween feiern kann

Auch gefeiert wird in der Halloween-Nacht gerne – das bietet sich allein schon deshalb an, weil am Tag nach Halloween immer Allerheiligen ist und viele Menschen frei haben. Auch in Kleve und Umgebung finden am 31. Oktober öffentliche Partys und Gruselnächte statt, bei denen man endlich mal mit Vampirzähnen auftauchen kann, ohne schräg angeschaut zu werden. Es folgt eine schaurige Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.