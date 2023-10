Kommunen im Vergleich Herbstlaub zum Wertstoffhof bringen – nicht immer kostenlos

Anders als andere Kommunen ermöglicht die Stadt Goch ihren Bürgern auch in diesem Jahr, kostenfrei Laub auf dem Betriebsgelände der Schönmackers Umweltdienste an der Siemensstraße abzugeben. Bis zum 30. November werden hierzu gekennzeichnete Container auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens aufgestellt. Es wird ausschließlich Laub angenommen. Es soll lose, also ohne Müllsäcke oder andere Verpackungen, in die bereitgestellten Container gegeben werden. Verantwortlich für die Entsorgung des Herbstlaubes sind auch in Goch in der Regel die Hauseigentümer. Die Straßenreinigungssatzung der Stadt sieht vor, dass es auf Gehwegen und auf der Straße jeweils vor den eigenen Grundstücken zusammengekehrt und entfernt werden muss. Da die Laubmenge im Herbst oftmals das Fassungsvermögen der braunen Bio-Tonnen übersteigt, bietet die Stadt Goch an, es direkt beim Entsorger abzuliefern.