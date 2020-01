Auszeichnung : Der beste Physiklaborant eines Jahrgangs

Kleve Gion Artz (21) aus Bedburg-Hau hat im Sommer seine Ausbildung zum Physiklaboranten bei der Klever Firma Spectro erfolgreich abgeschlossen. Nun wurde er von der IHK als bundesweit bester Physiklaborant ausgezeichnet.

Ein junger Mann aus Bedburg-Hau hat die beste Ausbildung zum Physiklaborant Deutschlands abgelegt – und das offiziell bestätigt. Gion Artz hat im Sommer seine Ausbildung zum Physiklaboranten bei der Klever Firma Spectro erfolgreich abgeschlossen. Nun wurde der 21-Jährige im Rahmen der 14. Nationalen Bestenehrung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin ausgezeichnet. Dies bedeutet, dass er von allen, die in den vergangenen zwölf Monaten den Ausbildungsberuf des Physiklaboranten abgeschlossen haben, bundesweit der Beste ist.

Gion Artz machte am Klever Freiherr-vom-Stein-Gymnasium sein Abitur. Schon als Schüler knüpfte er Kontakt zu Spectro. Beim Hersteller von Analysegeräten für die Elementanalyse absolvierte er ein Praktikum, in der Nacht der Ausbildung besuchte er ebenfalls Spectro. Die Ausbildung verkürzte er von dreieinhalb auf drei Jahre.

Spectro Die Firma Spectro ist einer der weltweit führenden Anbieter von Analysegeräten auf dem Gebiet der Optischen Emissions- (stationäre und mobile Bogen-Funken-OES & ICP-OES) und Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie (RFA), die bei der Elementanalyse von Materialien in Industrie, Forschung und Lehre zum Einsatz kommen. Spectro ist ein Unternehmensbereich der Ametek Materials Analysis Division.

Ausbildung 25 junge Menschen erlernen derzeit bei Spectro ihren Beruf. Der Analysegerätehersteller bildet in vier unterschiedlichen Berufen aus: Industriekaufmann, Physiklaborant, Fachkraft für Lagerlogistik und Elektroniker für Geräte und Systeme.

Bahnhofsplatz in Kleve

Bahnhofsplatz in Kleve : Bahnhofsumfeld wird gesperrt

Nicht nur während seiner Arbeitszeit, sondern auch nach Feierabend ist Gion Artz von Technik begeistert. Der 21-Jährige ist ein leidenschaftlicher Tüftler. So hat er bereits zahlreiche Geräte gebaut, unter anderem auch aus einem alten CD-Brenner einen Laser-Plotter, mit dem man ein Bild in eine CD-Hülle gravieren kann. Auch Möbel liegen ihm. So hat er bereits Tische, Regale und Stühle gebaut.