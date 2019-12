Baustelle am Heideberg : Stadtgeschichte wird überbaut

Clemens Giesen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Clemens Giesen von den Offenen Klevern zum Bauvorhaben Grüner Heideberg.

(mgr) Anne Fuchs von den Offenen Klevern (OK) hatte schon im Bauausschuss angemahnt, die geplante neue Bebauung am Grüner Heideberg vorzustellen und genau im Auge zu behalten. Öffentlich wurde dazu bisher keine Stellung bezogen. Jetzt meldet sich Clemens Giesen zu Wort: „Vor einigen Wochen wurde am Grüner Heideberg in Kleve zwei Häuser abgerissen die den Krieg überstanden hatten, aber leider durch Umbauten nicht mehr als solche zu erkennen waren. In einem dieser Häuser gab es den Lebensmittelladen Püpplichhuisen der alten Klevern vielleicht noch bekannt ist“, sagt Giesen.

Und hat dann interessante Details parat: „Beim Abbruch der Häuser wurde ein mittelalterlicher Gemüsekeller gefunden mit Resten von Steinzeug, so dass er vorsichtig ins 14. Jahrhundert datiert werden kann. Starke Brandspuren vom verheerenden Stadtbrand von 1528 lassen den Schluss zu, das es sich um den Gemüsekeller eines damals üblichen Fachwerkhauses handeln kann. Genauer wird das die Ausarbeitung und Interpretation des dokumentierten Fundes bringen“, so der Restaurator. Dieser Fund sei ein wunderbares Fenster in die frühe Geschichte der Stadt. Diese Reste eines Hauses gehörten zur ersten Siedlung die sich im Schutze der Burg und vor Hochwasser auf dem Heideberg festigte und 1242 mit einer Stadtmauer umgeben worden sei und Stadtrechte erhalten habe.