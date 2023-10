Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis Bundespolizei verhaftet eine seit 2018 gesuchte Person

Am Donnerstag, dem 05. Oktober, um 00:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen 49-jährigen Rumänen auf der Bundesautobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde laut Angaben der Polizei eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Münster bekannt. Hiernach wurde er durch das Amtsgericht Coesfeld im Jahr 2018 wegen vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt.