Einbruch in Kleve : Gestohlener Tresor in Waldstück gefunden

Gestohlener Tresor in Waldstück gefunden

Einbruch in Kleve

Der Tresor wurde von Passanten in in Bedburg-Hau entdeckt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kleve Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Zugang zu einem Büro an der Straße „Brücktor“ und entwendeten den Tresor. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Freitagabend 23 Uhr und Samstagmorgen 7 Uhr brachen bislang ungekannte Täter in ein Büro an der Straße „Brücktor“ ein. Sie entwendeten einen Tresor aus dem Gebäude und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.