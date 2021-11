Kleve : Geschichte der Synagoge als Podcast

Katrin Bürgel, Helga Ullrich-Scheyda, Marco Spohr und Niklas Lembeck, Sprecher der Stadt Kleve an der Gedenkstätte. Foto: Matthias Grass

Kleve Zum Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938 erschien auch die erzählte Geschichte der jüdischen Gemeinde auf dem YouTube-Kanal der Stadt Kleve.

Marco Spohr flüstert, schreit, rezitiert, lässt Menschen aus der Klever Geschichte lebendig werden. So lebendig, dass die rund 100 Schüler der Gesamtschule am Forstgarten bei ihrem Gedenken an die Ereignisse der Pogrom-Nacht des 9. November am Vormittag still und aufmerksam der „Lesung“ folgen, die der Schauspieler Spohr, die Klever Historikerin Helga Ullrich-Scheyda und Kleves Stadtarchivarin Katrin Bürgel auf dem Synagogenplatz als Gedenken halten.

Auch beim öffentlichen Gedenken der Stadt Kleve und des Vereins Haus Mifgash am Nachmittag faszinieren Lebendigkeit und Fakten aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Kleve. Die vielen Besucher aus Bürgerschaft und Politik hören, was Ullrich-Scheyda und Bürgel in den Dokumenten und Archivalien gefunden haben. Spohr haucht ihnen sprachlich Leben ein: dem stolzen Bürger, der durch die Stadt wandert und den schmucken Neubau der Synagoge bewundert, dem jüdischen Mitbürger, der kahl geschoren das grelle Unrecht anprangert, das ihm widerfährt – und wenig später ermordet wird. Spohr trägt aus historischen Quellen, aus Tagebuchnotizen vor, Ullrich-Scheyda und Bürgel erläutern die Hintergründe. So wie beim Gerichtsverfahren nach dem Krieg gegen die SS-Männer und Offiziere, die die Synagoge in Brand steckten und mit vergleichsweise geringen Strafen davon kamen, so wie die Geschichte des zunächst verwahrlosten Platzes als unbefestigter Parkplatz bis zur heutigen Gedenkstätte. Vor der Lesung hatte Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing an die NS-Zeit erinnert und gemahnt, sich heute allen Formen des Antisemitismus entgegenzustellen.