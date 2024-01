Gezielte Förderung Wie eine Gesamtschule in Kleve Wege in die Wirtschaft weist

Das Konzept Gesamtschule sieht freilich vor, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler Abitur machen. Daher gilt es, dem Nachwuchs frühzeitig Ausbildungswege abseits der Hochschulen und Universitäten aufzuzeigen. Die Klever Gesamtschule am Forstgarten hat sich dieses Ziel auf die Fahne geschrieben – und ein umfassendes Konzept zu Papier gebracht. Schon in der Jahrgangsstufe acht findet gezielt Berufsorientierung statt, in der Klasse neun dann geballt. Und sogar über die Schulzeit hinaus findet Begleitung statt. Ein Alleinstellungsmerkmal. „Es geht darum, den Schülerinnen und Schülern möglichst frühzeitig bewusst zu machen: Es beginnt bald eine neue Phase im Leben, die mit Eigenverantwortung einhergeht“, sagt Marcus Kohlen, Abteilungsleiter für die Klassen neun und zehn.