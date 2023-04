Endlich alle an einem Ort Gesamtschule am Forstgarten hat Umzug vollbracht

Seit der Gründung hat die Schule tatsächlich schon eine Menge Gebäude gesehen: In dem ehemaligen Johanna-Sebus-Gymnasium, in den Räumen der Ganztagsrealschule an der Hoffmannallee, in der Mehrzweckhalle in Materborn, in den Räumen der Wilhelm-Frede-Schule, im Konrad-Adenauer-Gymnasium und letztlich an der Landwehr im ehemaligen Übergangsrathaus. Die Liste der genutzten Fach- und Klassenräume ist beträchtlich.