Bauhaus-Serie : Das moderne Kaufhaus

Kleve Zur Bauhaus-Keramik-Ausstellung im Kurhaus Kleve stellen RP und Kurhaus-Direktor Harald Kunde Beispiele neuen Bauens vor. Heute: Die Gerrit-Rietveld-Bauten für Kleve, die im Krieg zerstört wurden.

Es war das Kaufhaus von Hermann Gonsenheimer, der 1903 das Herrenkonfektionsgeschäft in der Kavarinerstraße gegründet hatte und der 1928 gestorben war. Seine Witwe Sophie beauftragte 1929 Rietveld mit der Erweiterung – sie führte das Geschäft mit der Unterstützung ihres Sohnes Max Arthur weiter fort. Die Nazis trieben das Unternehmen in den Ruin, ermordeten die Familie, Max Gonsenheimer konnte über die Niederlande nach Palästina fliehen und erst spät dort mit einem Geschäft seinen Lebensunterhalt sichern. Rietveld hatte zuvor das leider ebenfalls zerstörte Haus Zaudy in Wesel gezeichnet – ein beachtlicher Bau, wie der LVR-Führer zeigt. Dadurch sind wahrscheinlich, so vermutet Kieser, die Klever auf den Niederländer aufmerksam geworden. Er bekam hier gleich zwei Aufträge. Neben dem Anbau an Gosenheimer schuf er die Schaufensterpassage für das Einrichtungsgeschäft Mildenberg an der Großen Straße. Dessen Inhaber, Friedrich Nathan, beauftragte Rietveld, das schmale Haus für seine Kunden attraktiver zu machen. Hier riss der Niederländer das Erdgeschoss auf und führte den Flaneur tief in das Haus hinein an zwei großen Schaufenster-Passagen vorbei: Die Hemmschwelle beim Betreten des Ladengeschäfts wurde deutlich verringert. Es sei interessant, dass schon 1930 der Wille zum großen, dominierenden Schaufenster klar erkennbar war, sagt Prof. Harald Kunde. Immerhin seien große Fenster ja auch im Nachfolgebau (heute Mensing) zu sehen, so der Klever Museumschef. Geblieben sei letztlich aber nichts, fügt er an. Bis vielleicht eine kleine Remiszenz an das „g“: Kieser hat in den Führer „Neues Bauen im Rheinland“ auch die Boutique mit Salon „Helga“ aufgenommen: Prof. Hannes Hermanns hatte seinerzeit den Bau für seine Frau Helga mit einem mächtigen, die Fassade bestimmenden „h“ in gelb und entsprechender Leuchtreklame geplant. Das sei, so Kunde, ein interessanter, prägender Entwurf für die Straße.