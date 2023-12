Fantasieloses Projekt? Geplantes Baugebiet an Bahngleisen in Kleve erhitzt die Gemüter

Die Fraktion der Offenen Klever (OK) verfolgt im Bau- und Planungsausschuss konsequent eine Linie, die einige Lokalpolitiker und Verwaltungsvertreter mit dem Kopf schütteln lässt, andere wiederum zum Schmunzeln bringt. Die OK-Baupolitiker stimmen gegen das Gros der Bauvorhaben in der Stadt. Und die Vorwürfe sind fast immer gleichlautend: Die Architektur sei nicht kreativ genug, zudem müsse man den Flächenverbrauch eindämmen. In der jüngsten Sitzung ging es um die geplante Bebauung im Bereich Pannofenstraße/Bartelgasse direkt an der Bahngleise.